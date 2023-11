"Incapacité à diriger" : la gestion de la pandémie de Covid-19 par Boris Johnson étrillée par ses anciens conseillers

Des décisions versatiles, une tendance à la nonchalance et une "incapacité à diriger". Les critiques se sont abattues ce mardi contre l'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson, éreinté mardi par ses anciens conseillers pour sa gestion du Covid-19, qui l'ont décrit comme une véritable girouette. Ils s'exprimaient dans le cadre d'une enquête publique consacrée censée durer au moins trois ans et consacrée à la pandémie, qui a fait avec plus de 230.000 morts au Royaume-Uni.

L'ancien dirigeant conservateur s'était déjà vu reprocher d'avoir tergiversé face à l'émergence du coronavirus, relativisant la menace puis tardant à imposer des confinements, qui ont été finalement parmi les plus durs en Europe. Mais les témoignages de son entourage ainsi que les documents publiés par la vaste commission d'enquête lancée en juin sur la crise sanitaire ont dépeint un tableau encore plus consternant du huis clos du pouvoir au printemps 2020.

Elle s'est notamment penchée sur un symbole de cette période, l'emoji avec lequel ses équipes le décrivaient dans leurs échanges sur WhatsApp, rendus publics : un caddie de supermarché, susceptible d'être poussé ou de dériver dans toutes les directions. "Presque tout le monde le qualifiait de caddie, oui", a confirmé son puissant chef de cabinet de l'époque, Dominic Cummings, interrogé pendant plusieurs heures par la commission d'enquête, au cours desquelles il a plus généralement décrit un "système qui ne fonctionnait pas".