Des traces d'une forme de polio retrouvées à Londres

Pour rappel, la poliomyélite est une maladie extrêmement contagieuse qui envahit le système nerveux et peut causer une paralysie permanente. Le poliovirus sauvage est la forme la plus connue du poliovirus. Il existe, toutefois, une autre forme de poliovirus qui peut se propager au sein des communautés : le poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale, ou PVDVc. D'abord rares, ils sont devenus de plus en plus fréquents ces dernières années en raison des faibles taux d'immunisation de certaines communautés.