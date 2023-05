Salaires des infirmiers : la France dans les bas-fonds du classement des pays développés ?

Si l'on analyse les données fournies par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), on constate effectivement que notre pays est très mal classé. Dans le "panorama de la santé 2021", le dernier en date dévoilé par l'institution internationale, la France apparaît non plus 26ᵉ sur 29 (c'était le cas en 2017), mais 30ᵉ sur 32. L'article relayé par le collectif est d'ailleurs assez ancien, datant de février 2019. À l'époque, les derniers chiffres accessibles provenaient d'un ancien panorama de la santé.

Notons que ce classement ne compare pas des salaires en valeur absolue, mais se base sur le rapport entre le salaire infirmier et le salaire moyen observé dans chaque pays. Une manière de ne pas fausser les résultats à causes des écarts de niveau de vie. En pratique, c'est au Mexique, au Chili et au Luxembourg que les personnels infirmiers étaient les mieux rémunérés en 2019. La Lituanie et la Suisse ferment la marche. Nos voisins ont beau proposer des rémunérations bien supérieures à celles observées en France, elles demeurent inférieures en proportion du salaire moyen.