Après l’amoxicilline et le paracétamol, c’est désormais la Ventoline qui manque à l’appel dans les pharmacies. Et cela intervient au pire moment de l’année, car ce spray soulage les asthmatiques qui souffrent d'allergies.

Doit-on craindre une pénurie de Ventoline, indispensable à 4 millions d'asthmatiques ? Ce médicament inhalé, produit par GSK et qui permet de soulager les bronches, est en rupture de stock dans de nombreuses officines. Une situation qui se rapproche de celle de l'amoxicilline ou de la dépakine, dénoncée par de nombreux pharmaciens. Mais ce manque tombe particulièrement mal, alors que toute la France métropolitaine quasiment est placée en risque "élevé" d’allergie aux pollens de graminées, qui favorisent les crises d’asthme.

Un site de production espagnol "en renfort"

Des difficultés d’approvisionnement confirmées par Bruno Fellous, pharmacien à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Depuis cinq jours, à chaque commande quotidienne, le même message "manque fournisseur" s'affiche sur son ordinateur. "La Ventoline, si ça se trouve, je vais en avoir quatre ou cinq demain, mais ça va partir en une heure. Voilà le quotidien du pharmacien", déplore-t-il dans la vidéo ci-dessus.

En cause, le nombre de boîtes de ce traitement qui est insuffisant pour alimenter normalement les pharmacies. Des difficultés d’approvisionnement confirmées par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Et cela inquiète particulièrement les consommateurs. "J'ai un fils qui est asthmatique et s'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait ?", s'interroge une mère de famille.

Face à ce constat, le laboratoire GSK, qui produit le traitement à base de salbutamol dans son usine à Évreux, indique que "son site de production en Espagne va venir en renfort afin d’augmenter les volumes mis sur le marché dans les semaines qui viennent". Les génériques de ce bronchodilatateur existent, mais ils sont, eux aussi, en situation de tension.