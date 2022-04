Salmonelles dans des Kinder : les symptômes à surveiller, les gestes à adopter

Les salmonelles sont des bactéries principalement présentes chez l'animal. Elles peuvent évoluer dans le tube digestif des mammifères (porcs, bovins) et des oiseaux (volailles domestiques) sans que ceux-ci ne montrent de symptômes. Se retrouvant ensuite dans les matières fécales des animaux, elles peuvent contaminer les pâturages, les sols et l’eau et y survivre pendant plusieurs mois. "L’environnement et l’eau non traitée peuvent donc également représenter une source de contamination", souligne sur son site l'Agence nationale de la sécurité alimentaire (Anses).

La contamination de l'Homme se fait à 95% via des aliments crus contaminés, mais aussi par contact avec des animaux infectés (y compris les animaux de compagnie) ou humains porteurs sains. "Les aliments les plus fréquemment impliqués sont les œufs et les produits à base d’œufs crus ou ayant subi un traitement thermique insuffisant, les produits laitiers (lait cru ou faiblement thermisé ou recontaminé lors de la production de lait en poudre), ainsi que les viandes peu cuites (bovins, porcs et volailles). Cependant, les cas décrits dans la littérature font état de nombreux autres aliments (végétaux crus, coquillages, etc.)", détaille l'Anses.

"Les infections par des bactéries du genre Salmonella représentent la deuxième cause de maladies d’origine alimentaire en Europe" (91.857 cas confirmés en 2018, soit un taux de 20,1 cas/100 00 habitants) et la première en France, indique l'Anses. Souvent, les salmonelloses d’origine alimentaire peuvent donner lieu à des foyers très importants. En France, une des plus importantes épidémies, dont la source n’a pu être identifiée, survenue fin 1985, aurait touché 25.000 personnes d’après l’estimation la plus faible. Fin 2017, du lait en poudre contaminé, fabriqué à l'usine de Craon (Mayenne) pour le compte de Lactalis, avait rendu malades 53 enfants.