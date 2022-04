Salmonellose : le rappel des chocolats Kinder élargi après l'arrêt de son usine en Belgique

Désormais, ce sont donc tous les produits de marque Kinder issus de cette usine qui sont rappelés, indépendamment de leur date de péremption. Dans un communiqué, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et Santé publique France citent les produits concernés : il s'agit des Kinder Surprise 20 g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100 g ; des Kinder Schoko-Bons lait 125 g, 150 g, 200 g, 300 g, 330 g, 350 g, 480 g et 500 g et Kinder Schoko-Bons White 200 g et 300 g ; des Kinder Happy Moments 191 g, 242 g, 347 g et 400 g ; des Kinder Mini Eggs noisette, cacao, lait et Kinder Mini Eggs mix ; ainsi que des Kinder Mix : Sac 193 g, Panier 150 g, Peluche 133 g, Seau 198 g, Voiture 125 g.

Toutes les références concernées faisaient déjà l’objet d'un retrait en France depuis le 4 avril, mais uniquement pour certaines dates de péremption. Il est demandé aux personnes détenant ces chocolats de ne pas les consommer et de les jeter. Les autres produits Kinder ne sont pas concernés par ce rappel.