Samu-Urgences de France déplore l'appel à la grève des médecins libéraux

Face à l'augmentation "vertigineuse" de l'activité dans les services d'urgences, le président de l'association Samu-Urgences de France a déploré mardi l'appel à la grève des médecins libéraux pendant les fêtes, déjà condamné par le ministre de la Santé. "Cette grève arrive au pire des moments", a estimé mardi sur France Bleu Alsace Marc Noizet, chef des urgences de Mulhouse et successeur de l'actuel ministre de la Santé, François Braun, à la tête de l'association Samu-Urgences de France.

"Depuis 15 jours, on observe une augmentation excessivement importante, que je qualifierais presque de vertigineuse, de l'activité dans les centres" du Samu, a-t-il ajouté, évoquant le "pic épidémique de grippe", auquel s'ajoutent les épidémies de bronchiolite et de Covid-19. "On est en limite de rupture de ce qu’on est en capacité de faire avec les moyens dont on dispose en cette période de fin d’année", a-t-il conclu.

Le collectif "Médecins pour demain", créé à la fin de l'été, a appelé les médecins libéraux à se mettre en grève entre Noël et le jour de l'An, avec le soutien de plusieurs syndicats (UFML, FMF, SML, Jeunes Médecins). François Braun, a "fermement" condamné cet appel à la grève, dans une déclaration transmise lundi par son ministère à la presse.