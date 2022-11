La maladie du sommeil bientôt éradiquée ? Sanofi lance un médicament inédit

Déjà en passe de disparaître progressivement en Afrique, la maladie du sommeil pourrait être complètement éradiquée d'ici quelques années grâce à un nouveau traitement. Un médicament expérimental, l'acoziborole, élaboré par Sanofi et l'association DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), permettrait de guérir cette maladie parasitaire, d'après une étude publiée mercredi dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. S'étalant sur un an et demi, ce traitement se révèle efficace à 95% chez les patients au stade avancé de la maladie, soit les "meilleurs résultats jamais obtenus dans le cadre d’études portant sur des traitements existants", se félicite le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

Administré par voie orale, ce nouveau médicament est "à prendre une seule fois en trois comprimés", ce qui représenterait "une véritable révolution pour les médecins et les populations des régions touchées", salue dans ce communiqué le Dr Victor Kande, à l'initiative de l'essai clinique à l'origine de l'étude et auteur principal de celle-ci. La maladie du sommeil menace actuellement plus de 60 millions de personnes dans 36 pays, selon l'ONU, principalement en Afrique de l'est, du centre et de l'ouest.