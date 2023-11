Alcoolisme : sept mois d'abstinence pour réparer les dommages cérébraux ?

Des ravages considérables mais pas irrémédiables ? Alors que plusieurs études ont mis en évidence des dommages cérébraux chez les personnes souffrant d'alcoolisme, ces derniers peuvent, selon toute vraisemblance, être réparés et qui plus est rapidement. C'est en substance, ce qu'enseigne une étude consacrée à la question publiée dans la revue Alcohol, relayée par nos confrères de Futura Sciences.

Plus en détail, cette dernière conclut que quelques mois suffisent au cortex, une couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux, pour se régénérer. "L'étude révèle que les personnes qui arrêtent de boire gagnent en épaisseur corticale au fil du temps, plus rapidement au cours du premier mois et de façon continue pendant 7,3 mois, période où l'épaisseur est comparable à celle des personnes ne souffrant pas de troubles liés à la consommation d'alcool", souligne un communiqué.