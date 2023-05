Allergies au pollen : les Français trois fois plus touchés qu'il y a 20 ans

Et pour cause : d'un point de vue économique, la rhinite allergique persistante n'est pas sans conséquence, révèlent les études sur le sujet, bien que peu nombreuses. D’après les données des fédérations d’allergologues basées sur une étude de 2016*, cette affection serait à l'origine d'au moins sept millions de jours d’arrêts de travail par an, pour un coût total avoisinant un milliard d’euros. Le coût des dépenses de santé directes se situerait, lui, autour de 3,5 milliards d’euros par an, mais l’absence au travail et la perte de productivité ferait grimper la note à 16 milliards d’euros. À l'échelle européenne, ce chiffre avoisine les 130 milliards d'euros. À noter par ailleurs que plus la rhinite est sévère, plus le coût de sa prise en charge grimpe, son coût annuel médian étant estimé à 125 euros par patient pour les formes légères contre 199 euros pour les formes sévères.

Toujours à titre de repère, selon l'agence de santé régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, les allergies au pollen d'ambroisie, une plante très allergisante, représentent notamment chaque année 40 millions d'euros pour la région, entre les consultations, les médicaments et les arrêts de travail.