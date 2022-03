Consultations chez le psychologue remboursées : le dispositif pleinement opérationnel le 5 avril

Cette réforme a été annoncée fin septembre par Emmanuel Macron. Elle vise les enfants de plus de 3 ans et les adultes souffrant de troubles dépressifs et anxieux d'intensité légère à modérée. Pour bénéficier de ces séances remboursées, il faudra qu'un médecin oriente le patient vers un des psychologues référencés sur le site monpsy.sante.gouv.fr. Au total, huit séances seront prises en charge par la Sécurité sociale.