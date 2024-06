Des chercheurs britanniques ont dévoilé ce dimanche les résultats d'un essai concernant un nouveau type de test capable de prédire la récidive du cancer du sein. Ce dernier serait suffisamment sensible pour prévoir la rechute des mois voire des années avant l'apparition des symptômes. Comment ? En détectant de minuscules quantités d'ADN cancéreux dans le sang.

C'est une découverte qui pourrait faire évoluer le dépistage du cancer du sein. Selon un essai clinique mené par les chercheurs de l'Institute of Cancer Research (ICR) à Londres, un nouveau test pourrait prédire le risque de récidive plusieurs années avant que des tumeurs ne soient visibles sur les scans. Cette avancée a été présentée ce dimanche lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) aux États-Unis, à Chicago.

"La détection précoce est l'une de nos plus grandes armes contre le cancer du sein et ces premiers résultats, qui suggèrent que les tests pourraient détecter les signes de récidive du cancer du sein plus d'un an avant l'apparition des symptômes, sont incroyablement passionnants", a déclaré Simon Vincent, directeur de la recherche à Breast Cancer Now, qui a contribué au financement de l'essai.

Beaucoup plus sensible

Pour conclure à ces résultats, les auteurs de l'étude ont analysé les examens sanguins de 78 patientes atteintes de différents types de cancer du sein. Le nouveau test a signalé à juste titre un risque élevé de récidive chez les 11 patientes qui ont rechuté lors de la durée de cinq ans de l'essai. S'agissant des 60 patientes pour lesquelles le test n'a pas identifié de molécules cancéreuses, l'analyse s'est également révélée correcte puisqu'aucune parmi ces dernières n'a rechuté.

Si le test a détecté une fois des cellules cancéreuses chez trois autres patientes, des tests supplémentaires ont montré qu'elles avaient disparu. Concernant les quatre dernières patientes, les données relevées se sont révélées incomplètes.

À noter que de précédentes recherches avaient déjà suggéré que les tests sanguins pouvaient identifier une rechute avant que celle-ci ne soit détectable au cours d'examens visuels, le nouveau test se révèle beaucoup plus sensible. Comment ? Grâce à l'utilisation du séquençage complet du génome qui recherche 1800 mutations. En d'autres termes, le test est capable de déceler d'infimes quantités d'ADN cancéreux dans le sang. Plus en détails, les résultats des essais montrent que ce dernier est suffisamment sensible pour prédire avec précision le risque de réapparition du cancer des mois, voire des années avant l'apparition de symptômes.

"Il est vital de pouvoir détecter les signes de récidive"

"Les cellules cancéreuses du sein peuvent rester dans le corps après une chirurgie et d'autres traitements, mais il peut y avoir si peu de cellules qu'elles sont indétectables lors des scans de suivi", a souligné dimanche Isaac Garcia-Murillas, auteur principal de l'étude à l'Institute of Cancer Research (ICR). "Ces cellules peuvent provoquer une rechute des patientes atteintes de cancer du sein de nombreuses années après leur traitement initial."

Pour rappel, plus de 2 millions de femmes font face chaque année à un diagnostic de cancer du sein. Si l'efficacité des traitements croît au fil des années, dans une part importante de cas, le cancer réapparait, et ce généralement à un stade plus avancé. Or, "le cancer du sein est beaucoup plus facile à traiter avant qu'il ne se propage à d'autres parties du corps. Il est donc vital de pouvoir détecter les signes de récidive le plus tôt possible pour donner aux patients les meilleures chances de survie", a souligné de son côté le professeur Kristian Helin, directeur général de l'ICR.