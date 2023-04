Santé : alerte sur ces anti-inflammatoires qui peuvent provoquer des complications graves

C'est pourquoi l'agence préconise le paracétamol en cas de douleur ou de fièvre, "notamment en cas d'infection courante comme une angine, une infection dentaire ou une toux". Par ailleurs, l'agence rappelle qu'en cas d'utilisation de ces traitements, il convient d'utiliser la dose "la plus faible possible et sur la durée la plus courte possible". Enfin, la totalité de ces anti-inflammatoires sont contre-indiqués à partir du début du 6e mois de grossesse et leur utilisation doit se faire avec précaution avant cette période.