Santé : des étés plus chauds, synonymes d'une augmentation des cancers de la peau

Pour les climatologues comme pour les médecins interrogés par The Guardian, ces températures élevées vont perdurer dans le temps. "En tant que clinicienne traitant des patients atteints de mélanome, je suis vraiment préoccupée par l'augmentation de ces étés de plus en plus chauds qui vont augmenter le nombre de cancers et de décès ", affirme Sarah Danson, professeur d'oncologie médicale à l'Université de Sheffield.

Une crainte partagée par Julia Newton-Bishop, chercheuse clinicienne à la tête du groupe de recherche sur le mélanome à l'Université de Leeds : "Le mélanome est causé essentiellement par les coups de soleil, et ces températures sont si extrêmes que je crains que les coups de soleil augmentent comme le nombre de cancers de la peau".

En France, les cancers de la peau sont les maladies oncologiques les plus fréquentes selon l'Institut national du cancer. Près de 100.000 nouveaux cas sont découverts chaque année. La forme la plus agressive, le mélanome, a vu son nombre de cas multiplié par cinq entre 1990 et 2018 pour atteindre 15.500 nouveaux cas par an en France. Du côté du Royaume-Uni, les taux de mortalité par cancer de la peau chez les hommes ont plus que triplé depuis les années 1970, avec des augmentations également enregistrées chez les femmes, d'après les données du Cancer Research UK.