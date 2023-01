Santé : comment va fonctionner la carte vitale numérique qui se généralise en 2023 ?

Une pérennisation qui devrait prendre fin d'ici à 2026 et qui vise à offrir des "fonctionnalités innovantes" et à favoriser le "déploiement du numérique dans le domaine de la santé", selon un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Avec un accès aux feuilles de soin sécurisé et fiabilisé, ce dispositif devrait réduire les fraudes et le risque d'erreurs ou de rejets de facture. L'application permet en outre d'accéder aux services et fonctionnalités de l’Assurance Maladie.