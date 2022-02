Mal au dos : comment faire pour l'éviter ?

Notre sédentarité, toujours plus importante, devient le pire ennemi de notre dos. Plus nos muscles dorsaux et abdominaux fondent, plus nous risquons de générer des douleurs mécaniques. Concrètement, vous devez vous mettre au sport ou vous y remettre. Vous n’avez pas besoin de vous transformer en super-héros non plus. Il vous suffit de retrouver un dos bien gainé pour décharger la colonne vertébrale. Les muscles amortissent le poids soutenu en portant des charges ou en vous penchant par exemple.

Pour ce faire, reprenez une activité à la hauteur de vos possibilités. Ne faites pas 4 séries de 20 pompes par jour si votre corps ne s’en sent pas capable. Commencez lentement et augmentez progressivement la cadence jusqu’à retrouver autour de votre colonne vertébrale une structure musculaire assez ferme.

Quelques exemples de sports bénéfiques pour le dos : la natation (crawl et dos crawlé), les pompes et les planches de gainage (plusieurs séries au moins tous les deux jours), la marche (environ 30 minutes par jour) ou la course, le vélo et divers exercices d’abdominaux.