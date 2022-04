Les cas de rougeole ont explosé dans le monde, selon l'OMS et l'Unicef

Le résultat est vertigineux : le nombre de contaminations de rougeole a presque doublé en un an. Au cours des deux premiers mois de 2022, les cas signalés de la maladie ont augmenté de 79%, atteignant 17.338 contaminations dans le monde, contre 9665 en 2021, ont annoncé, ce mercredi 27 avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef. Et les chiffres pourraient être encore plus élevés en raison de la perturbation des systèmes de surveillance par la pandémie de Covid-19.