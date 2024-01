Santé : de nouveaux antibiotiques découverts grâce à l’intelligence artificielle

Certaines infections à staphylocoques sont résistantes aux antibiotiques. Des chercheurs américains ont découvert de nouveaux médicaments capables de combattre ces bactéries. Ils ont pour cela utilisé une intelligence artificielle.

C'est une découverte qui pourrait éviter jusqu'à 5500 décès par an en France, causés par des bactéries résistantes, selon le ministère de la Santé. Pour la première fois depuis 60 ans, des chercheurs du MIT et de Harvard ont trouvé une nouvelle classe d'antibiotiques. Leur étude, parue dans la revue Nature, montre qu'elle serait efficace contre les staphylocoques, contrairement aux médicaments déjà présents sur le marché.

Elle permettrait ainsi de contrer l'antibiorésistance : à force d'y être exposée, une bactérie développe des moyens pour lutter contre l'antibiotique. Ce phénomène est souvent lié à leur surconsommation ou à une mauvaise utilisation, contre des maladies virales par exemple.

La présence de staphylocoque divisée par dix

Les scientifiques ont ainsi étudié des molécules permettant de contrer cette résistance. Ils ont pour cela utilisé une intelligence artificielle en lui soumettant près de 40.000 composés déjà en vente et trois types de cellules humaines, issus du foie, des poumons et des muscles. Le but était de tester leurs propriétés antibactériennes et leur toxicité pour la santé humaine.

En associant les molécules, ils en ont extrait deux, particulièrement prometteuses. Les tests ont ensuite été réalisés sur des souris et les résultats sont très positifs : avec cette nouvelle classe d'antibiotiques, la présence de staphylocoques dorés est divisée par dix. C'est surtout le cas pour le Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, le plus mortel.

Avant d'être disponibles pour tous les patients, il reste de nombreuses étapes d'essais cliniques pour ces nouveaux médicaments, mais Felix Wong, un des principaux auteurs de l'étude, a déclaré vouloir continuer la recherche sur l'antibiorésistance. En 2020, une intelligence artificielle avait déjà permis de découvrir des antibiotiques particulièrement puissants.