Troubles mentaux : l'utilisation excessive des smartphones nuit-il à la santé des ados ?

Une étude établit un lien entre le temps passé devant les écrans chez les adolescents et l'apparition de troubles mentaux. Ceux qui passent plus de quatre heures par jour devant un smartphone y seraient plus exposés que les autres. Stress et pensées suicidaires sont les principaux symptômes évoqués.

Pour ne pas broyer du noir, sachez lâcher votre téléphone. Si nombre d'études pointent du doigt l’impact de l'exposition prolongée aux écrans chez les jeunes, tant du point de vue du développement cognitif que sur le plan du sommeil, de la vue, ou encore des atteintes musculosquelettiques, de nouveaux travaux montrent que la santé mentale peut elle aussi se trouver affectée.

Menés sur plus de 50.000 jeunes Sud-Coréens entre 2017 et 2020 par des chercheurs du Centre médical de l’Université de Hanyang, ces derniers mettent en relation l'élévation du risque de développer des troubles mentaux avec le nombre d'heures quotidiennes passées devant un smartphone.

Mieux vaut peu que pas du tout ?

Verdict : ceux qui passent plus de quatre heures par jour sur leur appareil, sont plus sujets au stress, aux pensées suicidaires mais aussi à la consommation de substances. L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE début décembre, tend également à montrer que la proportion d'adolescents utilisant leur téléphone mobile plus de deux heures par jour a bondi, passant de 64,3% en 2017 à 85,7% en 2020. Enfin, et de façon plus étonnante, il en ressort que les jeunes qui l'utilisent entre une et deux heures par jour sont plus préservés des problèmes de santé mentale que ceux qui ne possèdent pas de téléphone.

Si le lien de cause à effet reste difficile à démontrer, ces résultats pourraient, selon les auteurs de l'étude, servir de base pour prévenir les effets potentiellement néfastes sur la santé mentale des adolescents. Pour les chercheurs, élaborer des recommandations s'avère notamment nécessaire, "surtout si l'utilisation quotidienne continue d'augmenter".

Pour rappel, de précédentes recherches ont déjà démontré que le smartphone est susceptible de favoriser la dépendance, l'isolement et la sédentarité, avec un effet potentiellement délétère sur les capacités cognitives.