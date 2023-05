Appel aux dons de sang : les réserves des "donneurs universels" en forte baisse

Des réserves trop basses. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'Établissement français du sang (EFS) s'inquiète du manque de donneurs du groupe O négatif. Et les conséquences sont visibles. Si "les réserves de sang restent globalement stables depuis plusieurs semaines, les poches d'un groupe sanguin diminuent fortement : le groupe O et en particulier le O rhésus négatif", écrit l'EFS. Il "invite donc le plus grand nombre de donneurs à prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour donner leur sang, et notamment ceux du groupe O-".