L'ONG suisse Public Eye a saisi le ministère de l'Économie pour lui demander de poursuivre Nestlé en justice. Une procédure enclenchée après son enquête, publiée mi-avril, dans laquelle elle dénonçant l'ajout de sucre dans des aliments pour bébés vendus dans les pays à faible revenu. Le géant suisse de l'agroalimentaire n'a pas souhaité commenter cette affaire.

Un "marketing trompeur et agressif" et "un comportement déloyal". Pointée du doigt pour l'ajout de sucre dans certains de ses produits pour bébés, la multinationale suisse Nestlé pourrait bientôt devoir répondre de ses actions devant la justice. L'ONG helvète Public Eye a saisi, mercredi 12 juin, le ministère de l'Économie pour lui demander de poursuivre le géant de l'agroalimentaire. Une procédure enclenchée après la publication, mi-avril, de son enquête dénonçant l'ajout de sucre dans les aliments pour bébés dans les pays à faible revenu.

Dans un communiqué, l'ONG dit avoir déposé "une demande d'action en justice pleinement motivée" auprès du ministère de l'Économie en Suisse. Selon Public Eye, il est possible de poursuivre Nestlé en s'appuyant sur une disposition de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, qui permet à la Confédération d'agir lorsque le comportement d'une entreprise a "des répercussions négatives à l'étranger".

"Par son marketing trompeur et agressif ainsi que son double standard en matière de sucre, Nestlé fait preuve d'un comportement déloyal qui affecte des centaines de milliers de personnes dans des pays à revenu plus faible", considère l'organisation.

Le risque d'une "préférence nocive"

Mi-avril, Public Eye avait publié une enquête mettant en cause Nestlé, accusé de rajouter du sucre dans les aliments pour bébés vendus notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. "Les laits de croissance Nido contiennent en moyenne près de deux grammes de sucre ajouté par portion, tandis que les céréales pour bébés Cerelac en ont près de quatre grammes", a affirmé l'ONG dans son communiqué, pointant qu'en "Suisse et dans les principaux marchés européens, de tels produits sont vendus sans sucre ajouté".

Selon l'organisation, une exposition "précoce au sucre peut créer une préférence nocive" qui durera toute la vie et augmentera le risque de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Contacté par l'AFP, le géant suisse de l'agroalimentaire n'a pas souhaité commenter la demande de Public Eye auprès du ministère de l’Économie. Une porte-parole du groupe suisse a toutefois réaffirmé qu'il "n'y avait pas de double standard", Nestlé "appliquant les mêmes principes de nutrition, santé et bien-être partout".

Les préparations pour bébés de zéro à douze mois ne contiennent aucun sucre ajouté tandis que pour les laits de croissance de 12 à 36 mois, "nous avons commencé à éliminer le sucre depuis un certain temps", a-t-elle ajouté. "La vaste majorité de ces produits au niveau mondial (plus de 90%) ne contiennent pas de sucre raffiné", précise le groupe qui entend l'éliminer "à 100% d'ici la fin de cette année".