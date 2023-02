Grippe, Covid, bronchiolite... Des épidémies aggravées par la pollution aux particules fines ?

Si la pollution de l'air est considérée comme un facteur de risque de cancer, le lien avec des épidémies est quant à lui moins connu. Pourtant, les chercheurs l'ont mis en évidence depuis plusieurs années, en particulier dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. "Ce sont les villes les plus polluées qui ont connu les taux de mortalité les plus élevés", indiquait l'an passé le directeur de recherche au CNRS Jean-Baptiste Renard. Coauteur d'une étude dévoilée durant l'été 2022, il a identifié une corrélation entre le niveau d’exposition aux particules fines (PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres) et la mortalité due au Covid-19.

"À chaque fois qu’on a un pic de pollution au-dessus de 15 à 20 microgrammes par mètre cube pendant une semaine, derrière, on observe une brusque montée de la mortalité", soulignait l'expert dans les colonnes du Monde. L'étude s'est aussi penchée sur les autres travaux scientifiques menés par le passé, et a fait remarquer que "des preuves de liens entre la pollution atmosphérique et les infections virales ont déjà été établies pour la pandémie de grippe espagnole de 1918". Ce n'est pas tout : il en était de même "pour l'épidémie de SRAS de 2002 en Asie du Sud-Est", citant à chaque fois les publications associées, publiées dans des revues scientifiques. "De plus", peut-on lire, "la pollution de l'air ambiant peut jouer un rôle indirect dans la diffusion de certains virus portés par des particules en suspension dans l'air et ainsi accélérer l'exposition de la population aux virus".