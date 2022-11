L'épidémie de grippe plus inquiétante que le Covid cet hiver ?

Mercredi 23 novembre, Santé publique France a passé quatre autres régions en phase pré-épidémique : le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie. Face à cette progression, les professionnels de santé appellent les citoyens à se faire vacciner au plus vite alors que la campagne 2022/2023, ouverte depuis le 18 octobre, a pris du retard. Au 18 novembre, sept millions de doses de vaccin contre la grippe ont été distribués, contre 8,6 millions en 2021 sur le même temps de passage.

"Si les gens ne sont pas protégés, ils ne protègent pas les personnes les plus vulnérables et c'est là qu'il peut y avoir des soucis", prévient le président de l'USPO qui insiste : "Si les gens ne se font pas vacciner, l'épidémie risque d’être beaucoup plus intense et beaucoup plus violente" que les années précédentes.