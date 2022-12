Santé : qu'est-ce que la marche afghane ?

La marche afghane peut se pratiquer n’importe où et à n’importe quel moment. Elle se focalise sur le rythme cardiaque et permet d’améliorer la respiration. Beaucoup de concentration et moins d’effort pour plus d’endurance, cela permet au corps d’aller plus loin et de dépasser ses limites. Il s'agit de synchroniser sa respiration avec les pas effectués tout en tenant compte de la déclivité du terrain. Plus ce dernier est incliné, moins on fera de pas, et plus l'effort sera difficile, plus le souffle sera court.

Sur trois pas, il faut inspirer par le nez, puis suspendre sa respiration sur le quatrième pas. Et ensuite expirer par le nez sur les trois pas suivants, et retenir son souffle après avoir vidé ses poumons sur le huitième pas. L’opération est à répéter pendant toute la durée de la marche, qui doit durer au moins 20-30 minutes pour obtenir des résultats. On obtiendra à terme une tonification des muscles et une amélioration de l’endurance grâce à une meilleure oxygénation du cœur.

Comme toute pratique, cette activité comporte des risques. Il convient de s’adapter au rythme et à l’endurance de chacun. À l’approche des fêtes, c’est une pratique qui permettra de combler les excès de calories et de rééquilibrer les organismes. Les professionnels de santé conseillent de marcher au moins 30 minutes par jour pour rester en bonne santé.