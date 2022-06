Découvrez les 5 bienfaits méconnus du miel

Riche en oxydants, si vous consommez régulièrement du miel, vous résisterez mieux aux virus et aux bactéries. Un petit coup de pompe à 17 h ? Une petite tartine en guise de goûter vous fera le plus grand bien ! Le miel est en effet un sucre naturel que l'organisme assimile facilement. Et c'est un produit beaucoup plus sain qu'une viennoiserie pleine de sucres saturés.