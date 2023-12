AVC et infarctus : consommer du cannabis serait-il un facteur de risque ?

Selon une récente étude, la consommation quotidienne de marijuana augmenterait d’environ un tiers le risque d’insuffisance cardiaque chez les seniors. Cette drogue peut également accroitre le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC, détaille une seconde étude lors d'un congrès de l'American Heart Association.

Consommer du cannabis nuit à la santé physique et psychique. Si cela n'est plus à démontrer, de nouveaux travaux suggèrent que la consommation régulière de cette drogue impacte notamment la santé cardiaque et cérébrale. Présentés par l'American Heart Association (AHA) lors d’une session scientifique à Philadelphie qui s'est tenue il y a quelques jours, ces derniers concluent à un risque accru d'insuffisance cardiaque d'une part, mais également de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral (AVC).

34% de risque d'insuffisance cardiaque en plus

Plus en détail, l'une des deux études révèle que les fumeurs quotidiens de cannabis présentent un risque accru d’insuffisance cardiaque (+ 34%) par rapport aux non-consommateurs, et quel que soit leur âge, leur sexe ou leurs antécédents de tabagisme. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données issues d'un questionnaire auquel ont répondu 156.999 participants âgés de 54 ans en moyenne concernant la fréquence de leur consommation de cannabis, et ce durant toute la durée de l'étude, soit quatre ans environ. Résultat ? Alors qu'aucun ne présentait d'insuffisance cardiaque au début de la recherche, 2958 participants en ont souffert durant le suivi.

À noter que les chercheurs ont également pris en compte d'autres facteurs de risque, notamment cardiovasculaires, mais aussi la consommation d'alcool ou le tabagisme. Cela a permis de mettre en évidence un risque accru d'insuffisance cardiaque (27 %) en cas de maladie coronarienne, c'est-à-dire qui se manifeste lorsque l'approvisionnement en sang du muscle cardiaque est interrompu ou bloqué.

Mieux évaluer les risques cardiovasculaires

La seconde étude présentée lors de l'American Heart Association portait, elle, sur des données issues du "National Inpatient Sample 2019", une grande base nationale sur les hospitalisations ayant lieu aux États-Unis. Plus en détail, elle concernait 28.535 consommateurs de cannabis âgés de plus de 65 ans présentant d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que de l'hypertension artérielle, du diabète de type 2 ou un taux de cholestérol élevé. Verdict : 14% d'entre eux ont connu un problème cardiaque et cérébral indésirable majeur impliquant une hospitalisation. Par ailleurs, 20% d'entre eux ont présenté "un risque accru d’événement cardiaque ou cérébral majeur pendant leur hospitalisation", par rapport aux non-consommateurs.

En outre, les consommateurs de cannabis présentaient également un "taux plus élevé de crises cardiaques" par rapport aux non-consommateurs (7,6 % contre 6 %) et un "taux plus élevé de transfert vers d'autres établissements" (29 % contre 19 %).

Pour les chercheurs, ces deux nouvelles études permettent de mieux comprendre le lien entre consommation de cannabis et maladies cardiovasculaires, notamment chez les seniors souffrant d'autres problèmes de santé. Pour rappel, les dernières données disponibles en la matière démontrent que consommer du cannabis augmente les concentrations sanguines de carboxyhémoglobine (ndlr : un complexe de monoxyde de carbone et d’hémoglobine au sein des globules rouges) et de goudron, tous deux délétères pour le muscle cardiaque.