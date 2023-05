IVG : les pénuries de pilules abortives sont-elles vraiment derrière nous ?

Des mesures avaient alors été prises, comme l’interdiction de vente de ces deux comprimés "en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l’exportation". La situation serait désormais rétablie, puisque leur remise à disposition a été actée par l’ANSM, le 17 avril pour le Gymiso et le 27 avril pour le MisoOne. Aussi, l’ANSM indique que le laboratoire Nordic Pharma, qui contrôle la production du misoprostol, "a reçu de nouveaux approvisionnements de plusieurs dizaines de milliers de boîtes de Gymiso et de MisoOne actuellement en cours de distribution et qui vont permettre de résoudre ces tensions temporaires".

Mais le Planning familial observe encore des situations de tensions chez les professionnels libéraux, comme les sages-femmes et les médecins, mais aussi dans certains centres de planification à Paris. Contactée par TF1info, sa présidente, Sarah Durocher, estime que les dernières difficultés rencontrées remontent à la semaine dernière, soit à la fin du mois d’avril. Un phénomène difficilement quantifiable, selon elle, mais qui a conduit à faire venir des médicaments en provenance d'Italie. Dans le même temps, une pétition a été lancée par le Planning familial et l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds) pour demander au ministère de la Santé des "réponses sur le long terme".