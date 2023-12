L'épidémie de grippe s'étend dans le pays, légère amélioration pour la bronchiolite

L'épidémie de grippe poursuit sa hausse dans tout le pays. Quatre nouvelles régions de métropole ont ainsi été classées en "phase épidémique" par Santé publique France. En revanche, le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite est en baisse.

À l'approche de Noël, les maladies de l'hiver ne faiblissent pas. À commencer par la grippe. Dans son bulletin hebdomadaire publié mercredi soir, Santé publique France confirme que l'épidémie est de plus en plus présente sur le territoire.

Quatre nouvelles régions de l'Hexagone passent ainsi en alerte rouge - Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie, et s'ajoutent à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, déjà classée en "phase épidémique" depuis la semaine passée. Seules la Corse, la Normandie et la Bretagne semblent encore épargnées, les autres régions de l'Hexagone étant en "phase pré-épidémique".

Santé publique France

"Les indicateurs de la grippe ou du syndrome grippal sont en augmentation en médecine de ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge" entre le 11 et le 17 décembre, relève l'agence sanitaire. Dans le détail, les syndromes grippaux ont provoqué quelque 2732 passages aux urgences dans cette période, "soit 0,8% des passages" (contre 0,5% une semaine plus tôt), et 402 hospitalisations (0,6% contre 0,4%). Une hausse qui intervient quelques semaines après les alertes autour du nombre de personnes âgées vaccinées contre la grippe – plus faible que l'an dernier –, notamment émises par l'ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

Quid du Covid-19 ?

La grippe n'est pas la seule maladie à se propager depuis quelques semaines. Le Covid-19, porté par un nouveau variant, se fait également remarquer, avec une hausse constatée dans les eaux usées. Ces derniers jours, la tendance semble toutefois à la stabilisation. "Les indicateurs syndromiques sont stables en ville et à l'hôpital", explique Santé publique France. "Le taux de positivité est en diminution en médecine de ville et en légère augmentation à l'hôpital."

Une maladie demeure en baisse : la bronchiolite, qui touche principalement les enfants de moins de deux ans et peut conduire à des hospitalisations. Le pic a vraisemblablement été atteint au début du mois de décembre. "L'épidémie se poursuit dans toutes les régions à un niveau élevé", tempère l'agence sanitaire, alors que la France hexagonale reste en rouge face à cette maladie.

Le déclin se confirme toutefois dans les chiffres. La semaine dernière, 6040 enfants de moins de deux ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite. C'est plus d'un millier de moins que sept jours auparavant.