Santé : l'Union Européenne interdit des sirops pour la toux potentiellement dangereux

Ces médicaments sont utilisés depuis les années 1950. Ils étaient encore récemment vendus en France, mais aussi en Belgique, en Croatie, en Irlande, en Lituanie, au Luxembourg et en Slovénie sous les marques Dimetane, Biocalyptol et Broncalene. Les autorités françaises avaient toutefois indiqué, en septembre dernier, que leur autorisation de mise sur le marché avait été retirée et que ceux déjà en place dans les pharmacies ou les centres de santé étaient retirés de la circulation.