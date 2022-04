Les consultations chez le psychologue remboursées dès ce mardi

Pour y avoir accès, les patients de plus de trois ans doivent être orientés par un médecin. Sur prescription médicale, ensuite, ils pourront consulter un psychologue référencé sur le site "MonPsy" parmi les 1000 praticiens "volontaires" et bénéficieront d'un entretien d'évaluation et de sept séances de suivi par an, remboursés par l'Assurance maladie. Le patient repartira sans rien régler au praticien : 60% des frais sont pris en charge par la Sécu, et 40 % par la complémentaire santé.

Le dispositif "MonPsy" vise uniquement les Français souffrant de troubles dépressifs et anxieux d'intensité "légère à modérée", selon la plateforme. En cas "de risques suicidaires" ou d'apparitions de troubles "plus sévères", le ministère précise que le patient sera "orienté vers des soins plus spécialisés".