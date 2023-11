Les Français sont-ils les plus gros consommateurs de médicaments au monde ?

Il est impossible de savoir combien les Français consomment réellement de pilules, sirops et autres produits pharmaceutiques. Toutefois, des données existent concernant les dépenses d'un pays dans l'achat des médicaments. Au niveau mondial, c'est l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui les compile. Ainsi, en 2021, la France a dépensé 765 dollars par personne et par an, soit 719 euros. Ce qui la place à la huitième place au niveau mondial et à la septième place au sein de l'OCDE, soit bien loin du podium.

Les Français ont, par exemple, des dépenses pharmaceutiques deux fois moins élevées qu'aux États-Unis (1346 dollars), et sont loin derrière leurs voisins allemands, premiers consommateurs en Europe avec 980 euros par an et par personnes pour l'achat de médicaments. La France reste aussi moins dépensière que d'autres puissances économiques comme le Japon ou le Canada.