Santé : les pharmaciens pourront faire des prescriptions pour les angines et les cystites

Se faire prescrire des antibiotiques sans passer chez le généraliste. C'est le souhait du gouvernement qui veut donner la possibilité aux pharmaciens de prescrire ces médicaments dans certains cas afin d'améliorer l'accès aux soins des patients.

Après un déplacement ce jeudi soir au CHU de Rouen, Elisabeth Borne a donc détaillé cette mesure qu'elle souhaite voir inscrite dans le prochain budget de la sécurité sociale. Concrètement, pour deux maladies du quotidien, les cystites et les angines, les pharmaciens auront la possibilité de prescrire directement des antibiotiques. Et ce, après un test préalable. Pour Matignon, cela permettrait d'éviter aux malades d'effectuer l’intégralité d'un parcours un peu long et souvent synonymes de douleurs et de retard.