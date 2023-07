Les rendez-vous médicaux de prévention proposés à partir du 1er octobre, voici comment en bénéficier

Ce rendez-vous de prévention s'adressera, à termes, à trois tranches d'âge, considérées comme les âges clés de la vie. Une consultation sera proposée aux personnes ayant autour de 20 ans, une autre à celles qui ont entre 45 et 50 ans et une dernière aux personnes autour de 60 ans.

Tout juste mis en place, ce dispositif sera d'abord ouvert aux 45/50 ans, à partir du 1er octobre 2023, a précisé le ministre de la Santé, François Braun, à l'Assemblée nationale ce mardi 18 juillet. "Nous débutons les rendez-vous 'prévention' au 1er octobre prioritairement auprès de la tranche d'âge des 45/50 ans, qui sont les plus concernés, et vers lesquels nous allons aller en priorité pour proposer des parcours de santé complets", a-t-il ainsi indiqué. Les autres tranches d'âges concernées seront visées un peu plus tard, à partir de début 2024, selon le cabinet de François Braun.