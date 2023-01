Lendemain de réveillon : mais pourquoi parle-t-on de "gueule de bois" ?

On l'a déjà vécu, et chaque fois, on veut croire que ce sera différent. Et pourtant elle est bien là dès le réveil : la redoutée "gueule de bois" inaugure avec vous la première journée de l'année qui commence. Sensation pénible, parfois passagère, mais qui peut parfois durer plus de 24 heures, son mécanisme est encore mal compris des scientifiques. Hier encore, c'était un grand vin ou un bon champagne, ce matin ce n'est plus que de l'alcool dans le sang, qui s'évacue dans la peine.