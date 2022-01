Mal de dos : bouger et faire du sport contribuent à le limiter

À l’adage "lève-toi et marche", on pourrait ajouter "Ton dos te remerciera". Notre colonne vertébrale et nos disques intervertébraux réclament une activité physique régulière. Il faut garder en tête que la plupart des maux de dos correspondent à des tensions musculaires. En d’autres termes, entretenir quotidiennement les muscles de notre dos aide à prévenir et à traiter les douleurs dorsales. Une bonne literie, un siège de bureau ergonomique, des positionnements recommandés et bénéfiques ne servent quasiment à rien si nous ne pratiquons pas d’exercice.

Avec ou sans douleur, aguerri ou débutant, amoureux du sport ou plutôt réfractaire, peu importe. Il s’agit presque d’une injonction : bougez, faites travailler vos muscles jusqu’à envelopper votre colonne vertébrale d’une masse musculaire sinon ferme au moins résistante. Cette structure gaine votre dos et le protège lors de port de charges lourdes, lorsque vous vous penchez ou en cas de faux mouvement de torsion par exemple. Le sport étire les muscles, les articulations, les disques et les ligaments de votre dos. Ces mouvements limitent les risques de fissures ou de déchirures. L’activité physique oblige enfin le corps à travailler son équilibre et lui apprend à faire des gestes plus harmonieux.