Grippe : l'épidémie qui n'en finit pas

Plus en détail, avec une incidence dépassant les 100 consultations chez le médecin pour syndrome grippal entre le 14 et le 20 novembre 2022, soit trois semaines plus tôt qu'en 2017, cette saison a marqué le deuxième départ le plus précoce de l'épidémie sur les cinq dernières années. Malgré un déclin début 2023, cette dernière a été relancée par une souche différente du virus.

En effet, alors que le départ de l'épidémie est à attribuer à une grippe de souche A, "la souche B aurait pris le pas entre les semaines 4 et 6 (fin janvier, mi-février 2023, NDLR)", a récemment souligné l'épidémiologiste Mircea Sofonea auprès de nos confrères du Figaro. Or, a-t-il aussi rappelé, "ce ne sont pas les mêmes virus et il n'y a pas d'immunité croisée entre les deux". En d'autres termes, être infecté par la grippe A ne prémunit par contre une réinfection à la grippe B. "Il y avait peu de grippe B l'an dernier, l'immunité cette année est donc probablement plus faible, notamment chez les plus jeunes", complète de son côté le virologue Bruno Lina.