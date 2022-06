Martin Hirsch, patron de l'AP-HP, quitte ses fonctions

S'il salue, dans son courrier, le courage et l'abnégation des personnels de l'AP-HP face à la pandémie, Martin Hirsch regrette de ne pas avoir pu mettre en œuvre "un modèle hospitalier différent de ce qu'il a été avant, plus proche de nos attentes et de nos ambitions à tous". "C'est parce que j'ai pensé ne pas pouvoir réunir toutes les conditions pour que cet engagement soit respecté que j'ai décidé, il y a un mois, de remettre mon poste de directeur général de l'AP-HP à la disposition du gouvernement", a-t-il souligné. "Je suis convaincu que beaucoup de maux dont nous souffrons appellent des changements de même ampleur que ceux qui avaient été réalisés en 1958", martèle-t-il. À cette époque, l'hôpital universitaire avait été totalement repensé "pour lui redonner force, noblesse et attractivité".