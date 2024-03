Mauvais sommeil : 24% des Français déclarent prendre des produits pour bien dormir

Les Français ne dorment pas suffisamment, selon une étude Odoxa révélée ce vendredi. Le fait d'être parent et/ou de prendre de l'âge n'arrange pas les choses. 24% des mauvais dormeurs ont recours à des produits pour s'endormir.

De mauvaises nuits ou pas assez de temps passé au lit. Les Français dorment trop peu et mal, selon une étude Odoxa révélée jeudi 29 février. Ainsi, en 50 ans, les Français ont perdu 1h30 de repos par nuit. Les 18-65 ans dorment aujourd'hui en moyenne 6h58 en semaine. Certains dorment même moins de 6h alors que 7h au moins sont recommandées pour bien se reposer. Près de 7 adultes sur 10 se plaignent de problèmes de sommeil. 42% des Français ont des troubles de l'endormissement, 20% des troubles d'insomnie, 17% de troubles du rythme entre veille et sommeil et 7% d'apnées du sommeil.

Quels sont les risques à mal dormir?

L’âge et le fait d’être parent jouent un rôle clé sur le manque de sommeil. En conséquence, 24% des Français et 27% des professionnels de santé prennent des produits pour dormir (dont 11% des somnifères ou des anxiolytiques). 35% des Français et 54% des professionnels de santé ont aussi dû investir dans leur sommeil pour l’améliorer (literie, lumière, compléments alimentaires…)

Bien dormir est pourtant essentiel. Les bienfaits du sommeil sont nombreux. Bien dormir aide notamment à maintenir des capacités cognitives, à la reconstruction cellulaire, au renforcement de l'immunité ou encore à améliorer l'humeur et sa capacité à bien travailler.

Le manque de sommeil chronique peut lui avoir des conséquences dangereuses comme 28% de risques supplémentaires de déclencher un diabète de type II, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, une augmentation du risque de démence pour les 50-70 ans ou encore un risque accru de mortalité prématurée.