Santé mentale : près de la moitié des salariées en détresse, selon une étude

La santé psychologique des femmes salariées est moins bonne. Moins bonne qu'il y a un an et moins bonne que celle des hommes. C'est en substance ce que révèle la 14e édition 2023 du Baromètre Santé au travail de Malakoff Humanis rendue publique ce jeudi, et ce alors même que ces dernières se disent de plus en plus satisfaites de leur travail.

Plus en détail, les femmes sont 44 % à se déclarer en mauvais état de santé psychologique, contre 32% des hommes. À titre de repère, elles étaient 40 % à dresser le même constat en 2020. Dans ce contexte, plus d'une salariée sur deux (55 %) déclarent en avoir souffert au cours des douze derniers mois, contre 45% des hommes. Troubles du sommeil, fatigue et anxiété sont les maux qui les touchent le plus, et de façon croissante, avec notamment 30% des femmes déclarant avoir été concernées par des troubles de l'humeur ou une dépression et 21% par des troubles liés au traumatisme et au stress.