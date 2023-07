L'Australie autorise l'ecstasy et des champignons hallucinogènes à des fins médicales

Selon Mike Musker, chercheur en santé mentale et en prévention du suicide à l'université d'Australie-Méridionale, la MDMA serait utile pour traiter le stress post-traumatique. Il a expliqué à l'AFP que cette drogue, vendue alors sous forme de cristaux ou de pilules sous le nom d'ecstasy, donne aux patients "un sentiment de connexion" qui leur permet de faciliter le contact avec le thérapeute et d'échanger sur leurs expériences traumatiques. La psilocybine, quant à elle, pourrait aider à lutter contre la dépression. L'"effet psycho-spirituel" de cet hallucinogène, "que l'on n'obtient pas avec les médicaments traditionnels" "peut changer votre perception de vous-même et de votre vie (...) et avec un peu de chance, cela peut vous donner envie de vivre".

Ces drogues ne devraient être "largement utilisées" par les patients avant 2024, d'après lui, puisque le processus thérapeutique s'annonce assez lourd. L'ecstasy, par exemple, nécessiterait probablement trois traitements sur une période de cinq à huit semaines, chaque séance durant environ huit heures, avec potentiellement pour effet secondaire un "bad trip", a-t-il mis en garde. Les thérapeutes resteraient avec les patients pour les accompagner pendant qu'ils sont sous l'emprise de la drogue, au cours de séances qui pourraient coûter environ 1000 dollars australiens (environ 609 euros) chacune.