Santé mentale : plus d'un enfant sur dix pourrait souffrir d'un trouble, alerte Santé publique France

"Ces premiers indicateurs de référence, qui s’enrichiront de nouvelles analyses dans les prochains mois, permettent de mieux suivre l’état de santé mentale et le bien-être des enfants et ainsi contribuer à l’élaboration des politiques publiques", souligne l'agence de santé publique. L'étude ne relève pas en revanche de différences en fonction du niveau scolaire ou du secteur de l'école, et ne donne pas en général de pistes d'explication derrière l'apparition possible de troubles et le niveau de bien-être. Ces analyses ne permettent pas non plus de mesurer l'éventuelle incidence de la crise sanitaire sur la santé mentale de ces enfants, en l'absence de données nationales antérieures sur cette tranche d'âge.

"De nombreuses analyses complémentaires doivent encore être réalisées pour prendre en compte d’autres facteurs relatifs, par exemple, à l’environnement de vie de l’enfant, à sa santé ou celle de ses parents", explique-t-elle. Des recherches en ce sens doivent être initiées dès 2024. L'étude doit aussi être étendue aux territoires d'Outre-mer. Dans les prochains mois, des enquêtes sur le bien-être des enfants de maternelle sont par ailleurs prévues.

L'étude n'est toutefois pas la première à souligner les difficultés psychologiques essuyées par les plus jeunes. En mars dernier, un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) relevait que la consommation de psychotropes avait doublé en dix ans chez les enfants, concernant désormais un sur 20, soit des "dizaines de milliers" d'entre eux.