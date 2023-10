TDAH chez l’adulte : ce qui doit vous inciter à aller consulter

Mais il existe aussi des personnes qui n’ont pas été détectées à ce stade précoce et chez qui ce diagnostic est posé tardivement. Pour pouvoir aboutir à cette conclusion, l’individu en question doit obéir à des critères bien précis en matière d’hyperactivité, de déficit d’attention et d’impulsivité, tels qu’on les retrouve chez les juniors. Mais dans le détail, les expressions du TDAH variant que l’on soit petit ou grand. Chez les adultes, le TDAH se caractérise par une propension à la rêverie et à être facilement distrait, des difficultés à fixer son attention lors de conversations, réunions ou lectures, des erreurs d’inattention, des problèmes de mémoire et une très forte perméabilité à ce qui se passe dans l’environnement immédiat.