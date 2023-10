TDAH : les clés pour mieux l’identifier chez l’enfant

Tous les enfants qui ont la bougeotte ou ne trouvent pas leur juste place dans le système scolaire ne sont pas touchés par le TDAH. Mais il est conseillé de demander conseil si vous constatez que votre enfant présente ce type de symptômes depuis au moins six mois. Obtenir un diagnostic, positif ou négatif, est d’autant plus utile que cela permet de repérer d’autres types de troubles, d’apprentissage, de coordination, de motricité ou du métabolisme, fréquemment associés au TDAH. Plus tôt, c’est fait, mieux c’est ! Ces difficultés sont susceptibles en effet de s’aggraver avec le temps si elles ne sont pas prises en charge et d’aboutir sur le long terme la survenue d’addictions et de dépression. Le bon réflexe est donc de s’adresser en première intention à son pédiatre, qui vous adressera à un psychiatre ou un neurologue spécialisé. Un examen médical et des évaluations psychologiques ou neuropsychologiques auront ensuite lieu. Une phase d’observation clinique, réalisée par le biais de vidéos, peut aussi être utile.