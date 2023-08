Santé : oubliez les 10.000, moins de 3000 pas par jour seraient suffisants pour garder la forme

Les scientifiques ont par ailleurs observé que plus le nombre de pas effectués est grand, plus les effets sont positifs sur la santé. "Une augmentation de 1000 pas était corrélée à une réduction significative de 15% de la mortalité toutes causes confondues et une augmentation de 500 pas était corrélée à une réduction de 7% du risque de mortalité cardiovasculaire", indiquent les scientifiques. Les bénéfices les plus importants ont été observés chez les moins de 60 ans.