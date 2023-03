Covid-19 : le gouvernement va lever l'obligation vaccinale des soignants

Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont-ils bientôt retrouver leur poste ? Une première étape a été franchie ce jeudi 30 mars par la Haute Autorité de santé (HAS), l'instance dont les avis sont généralement suivis par le gouvernement. Saisie par la Direction générale de la Santé, la HAS préconise "non plus une obligation, mais une recommandation forte de la vaccination des professionnels contre le Covid-19".

En février, déjà, la HAS avait ouvert la voie à la fin de la vaccination obligatoire contre le virus. Dans un communiqué, et compte tenu du "contexte actuel", elle avait estimé que "l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés". Il ne s'agissait toutefois pas d'une position définitive, et l'instance avait alors lancé une consultation publique auprès de nombreuses parties prenantes.