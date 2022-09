Santé périnatale : une évolution "préoccupante" de la mortalité de la mère et de l'enfant en France

En parallèle, l'étude révèle aussi que la précarité des mères semble s’aggraver en France : un peu moins d'accouchements sont couverts par l’Assurance maladie (96,8% en 2010 contre 96,0% en 2019). Et l'on recense davantage de mères en situation irrégulière disposant de l’Aide médicale d’État (AME), à savoir 2,5% en 2019 contre 1,6% en 2010, et de mères sans abri (2,28% en 2019 en Île-de-France, contre 0,58% en 2015).

Par ailleurs, certaines pathologies maternelles en cours de grossesse et en post-partum sont en augmentation, notamment les troubles liés à l'hypertension (4,5% en 2010 ; 5% en 2019) et le diabète gestationnel (6,7% en 2010 ; 13,6% en 2019). Cette dernière hausse s'explique en partie par des changements dans les modalités de dépistage et par l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque, comme l’obésité ou l’âge maternel plus élevé.

Là encore, c'est dans les DROM que la situation est la plus inquiétante, en particulier en Guyane et à Mayotte. En Guyane, un tiers des accouchements ne sont pas couverts par l’Assurance Maladie et près d’un quart des femmes sont en situation irrégulière et bénéficient de l’AME, si bien que les mères vivent "dans une situation globalement précaire" et "sont beaucoup moins suivies pendant leur grossesse". À Mayotte, les mères sont plus jeunes, le taux de natalité est plus élevée, deux tiers des accouchements se déroulent sans couverture sociale.