Peut-on attraper la grippe deux fois de suite ?

On la pensait terminée, mais l'épidémie de grippe est de retour. Depuis quelques jours, le nombre de Français infectés par le virus est en hausse. Santé publique France constate ainsi un "rebond de l'épidémie avec augmentation des indicateurs en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge", indique l'agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire daté du 8 février. L'ensemble des régions de métropole, à l'exception des Hauts-de-France et de la Normandie, sont classées rouge, après une hausse des cas de 38% en une semaine.

Les personnes déjà infectées par le virus lors des premières semaines de l'hiver sont-elles protégées ? Pas franchement. "Il est possible d'attraper la grippe deux fois dans la même année, dans la mesure où il y a plusieurs types de virus grippaux qui circulent la même saison", met en garde Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses et membre de l'Académie de médecine, auprès de TF1info.