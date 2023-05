Santé : deux médecins généralistes sur trois refusent de nouveaux patients

Une nouvelle illustration des carences du système de soin français en termes de personnels. Dans une étude* réalisée en 2022 et rendue publique ce jeudi 25 mai, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) affirme que 65% des médecins généralistes français refusent de prendre en charge de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Ils n'étaient que 53% à être amenés à le faire en 2019, soit douze points de plus en trois ans. Chez certains professionnels qui ne délèguent pas leurs tâches, cette proportion monte à 88%.