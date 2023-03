Obésité : le suivi médical des enfants désormais remboursé par l'Assurance maladie

C'est pourquoi la Sécurité sociale va généraliser le dispositif "Mission retrouve ton cap", testé depuis 2018 en Seine-Saint-Denis, dans le Nord-Pas-de-Calais et à La Réunion. Il s'agit d'un suivi diététique et psychologique qui a permis à la majorité des enfants accompagnés jusqu'ici "d'améliorer" ou de stabiliser leur indice de masse corporelle (IMC), mais aussi de changer "leurs habitudes de vie" en réduisant les grignotages, en buvant moins de boissons sucrées ou encore en consommant plus de fruits et de légumes.