Un tiers des cancers dans le monde sont attribuables au tabac

Une gigantesque étude qui confirme encore un peu plus ce que l'on savait déjà. Près de la moitié des cancers mondiaux sont attribuables à un facteur de risque donné, dont en premier lieu le tabac et l'alcool, conclut une gigantesque étude publiée ce vendredi. Elle insiste sur l'importance des mesures de prévention sans en faire une panacée. "Selon notre analyse, 44,4% des morts par cancer dans le monde (...) sont attribuables à un facteur de risque qui a été mesuré", avance cette étude, publiée dans la revue médicale The Lancet et réalisée dans le cadre du Global Burden of Disease.

Ce vaste programme de recherche, financé par la fondation Bill Gates, est d'une ampleur sans équivalent, impliquant plusieurs milliers de chercheurs dans la majeure partie des pays du monde.